Макей: в международных отношениях — триумф говорящих голов без мозгов

/ Политика
Просмотров: 450

Сегодня «в уши обычных граждан льется очень много красивых слов о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни», но «все это — абсолютная мишура», заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

По его мнению, за этим скрывается попытка «столкновения интересов», которая «может привести к новой холодной войне, а Беларусь как раз оказалась на разломе этих интересов».

«Известный российский политолог Федор Лукьянов сказал однажды, что сейчас в международных отношениях пышным цветом расцветает феномен, который можно назвать «триумфом языка без костей». Я бы сказал еще более жестко: это можно назвать триумфом говорящих голов без мозгов. Это абсолютно так», — заявил глава МИД в интервью, показанном вечером 13 июня в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

«Сейчас западные говорящие головы договорились до того, что ради достижения ими же самими выдуманных целей они готовы действовать любыми способами и методами, — сказал Макей. — Уже не только подкуп, не только финансирование, не только информационная война, не только шантаж и запугивание. Уже теракты, что было в Беларуси — восемь случаев за шесть месяцев прошлого года, это и попытка переворота, это и война».

Министр считает, что современные политики «не чувствуют ответственности за те действия, которые они пытаются совершить в других государствах, в частности в нашем государстве». «Это самая большая опасность, а под видом провозглашения этих вот нынешних выхолощенных современных лозунгов, например о демократии, они поощряют головорезов», — заявил министр.

«Могу представить себе и представляю ситуацию, когда сидит политолог или деятель у себя на лужайке перед своим особняком, покупавшись в бассейне, пьет пиво или вино на лужайке и говорит, что нужно сделать в Беларуси, как лучше организовать выборы», — добавил глава МИД.

Также он заявил, что поведение Литвы по отношению к официальному Минску «выходит за всякие рамки».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: внешняя политика Персона: Владимир Макей

Другие материалы на эту тему:

​​​​​​​Москва готова раскрыть объятия. Бросится ли в них Лукашенко?

​​​​​​​Москва готова раскрыть объятия. Бросится ли в них Лукашенко?

Ловушка не только для Протасевича. Лукашенко стало труднее сопротивляться Путину

Ловушка не только для Протасевича. Лукашенко стало труднее сопротивляться Путину

Жесткая посадка. Поимкой Протасевича Минск запугивает политических врагов

Жесткая посадка. Поимкой Протасевича Минск запугивает политических врагов

Напряженка на всех фронтах. Режим Лукашенко провис внутри и вовне

Напряженка на всех фронтах. Режим Лукашенко провис внутри и вовне