Евро-2020. Украина проиграла Нидерландам
Сборная Украины потерпела поражение от команды Нидерландов в матче чемпионата Европы по футболу — 2:3.
Игра в группе С состоялась вечером 13 июня в Амстердаме.
Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 52-й минуте счет открыл Джорджинио Вейналдум, на 59-й Ваут Вегхорст удвоил преимущество голландцев.
Однако украинцы в течение четырех минут сумели сравнять счет. На 75-й минуте Андрей Ярмоленко дальним ударом сократил разрыв, а на 79-й Роман Яремчук забил второй гол.
Однако на 85-й минуте Дензел Думфрис вновь вывел Нидерланды вперед.
Ранее сегодня в группе С сборная Австрии одержала победу над командой Северной Македонии — 3:1.
17 июня Нидерланды сыграют с Австрией, а Украина — с Северной Македонией.
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