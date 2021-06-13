Евро-2020. Украина проиграла Нидерландам

Сборная Украины потерпела поражение от команды Нидерландов в матче чемпионата Европы по футболу — 2:3.

Игра в группе С состоялась вечером 13 июня в Амстердаме.

Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 52-й минуте счет открыл Джорджинио Вейналдум, на 59-й Ваут Вегхорст удвоил преимущество голландцев.

Однако украинцы в течение четырех минут сумели сравнять счет. На 75-й минуте Андрей Ярмоленко дальним ударом сократил разрыв, а на 79-й Роман Яремчук забил второй гол.

Однако на 85-й минуте Дензел Думфрис вновь вывел Нидерланды вперед.

Ранее сегодня в группе С сборная Австрии одержала победу над командой Северной Македонии — 3:1.

17 июня Нидерланды сыграют с Австрией, а Украина — с Северной Македонией.

Фото uefa.com