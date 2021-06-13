Страны «Большой семерки» призвали власти Беларуси провести новые свободные и справедливые выборы

Провести в Беларуси свободные выборы призвали участники саммита «Большой семерки» (G7), который прошел 11—13 июня в Карбис-Бэй (графство Корнуэлл, Великобритания).

«Мы глубоко озабочены продолжающимися атаками белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право, примером чего стала вынужденная посадка рейса FR4978 и арест независимого журналиста и его партнерши», — говорится в итоговом заявлении саммита (имеются в виду севший 23 мая в Минске самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, и задержание находившихся на борту Романа Протасевича и Софии Сапеги. — БелаПАН).

«Мы будем работать вместе, чтобы привлечь к ответственности виновных, в том числе путем введения санкций, и продолжим поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси», — подчеркнули участники саммита.

Лидеры стран G7 призвали белорусский режим «изменить курс и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); вступить в конструктивный диалог со всеми слоями общества; провести новые свободные и справедливые выборы».

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.