Англия обыграла Хорватию в матче Евро-2020

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Матч между сборными Англии и Хорватии открыл игровую программу третьего дня чемпионата Европы по футболу.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой англичан со счетом 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил форвард Рахим Стерлинг.

В группе D помимо Англии и Хорватии также играют Чехия и Шотландия. Эти команды встретятся между собой 14 июня в Глазго.

Сборная Англии свой следующий матч сыграет 18 июня против Шотландии, а Хорватия в тот же день встретится с Чехией.

Сегодня на Евро-2020 пройдут еще два матча в группе C: Австрия — Северная Македония и Нидерланды — Украина.

 

Фото uefa.com

 

 

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Сюжет: ЕВРО-2020
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Тэги: Евро-2020 футбол-Англия Персона: Рахим Стерлинг

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