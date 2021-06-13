17-летний парень за рулем «Форда» попал в ДТП в Глубокском районе

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ДТП случилось рано утром 13 июня на 44-м километре автодороги Полоцк — Глубокое — граница Литвы.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, около пяти часов утра на закруглении дороги водитель «Форда» не справился с управлением и вылетел в кювет.

Как оказалось, за рулем находился 17-летний парень. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

В Беларуси, напомним, удостоверения на право управления легковым автомобилем выдают граждан, достигшим 18-летнего возраста.

 

 

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Тэги: ДТП бесправник Город: Глубокое

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