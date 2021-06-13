COVID-19. За сутки в Беларуси 923 новых случая и девять смертей

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 923 случая COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1155 пациентов, сообщает Минздрав.

12 июня было зарегистрировано 895 заболевших, 11-го — 1026, 10-го — 966, днем ранее — 834. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 405 663, умерло 2978 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 398 742.

За минувшие сутки выполнено 17 605 тестов на коронавирус (днем ранее 15 965). С начала эпидемии сделан 6 533 921 тест.