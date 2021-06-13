COVID-19. За сутки в Беларуси 923 новых случая и девять смертей

/ Общество
Просмотров: 43

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 923 случая COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1155 пациентов, сообщает Минздрав.

12 июня было зарегистрировано 895 заболевших, 11-го — 1026, 10-го — 966, днем ранее — 834. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 405 663, умерло 2978 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 398 742.

За минувшие сутки выполнено 17 605 тестов на коронавирус (днем ранее 15 965). С начала эпидемии сделан 6 533 921 тест.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

«Последние мерзавцы» из ЕС на цифрах опровергли слова Лукашенко

«Последние мерзавцы» из ЕС на цифрах опровергли слова Лукашенко

В Беларуси изучают коллективный иммунитет к ковиду. Когда сможем перевести дух?

В Беларуси изучают коллективный иммунитет к ковиду. Когда сможем перевести дух?

Сегодня помогают нам, завтра поможем мы. Солидарность как ответ на пандемию

Сегодня помогают нам, завтра поможем мы. Солидарность как ответ на пандемию

ЕС и США помогают Беларуси бороться с ковидом, а Лукашенко назвал их мерзавцами

ЕС и США помогают Беларуси бороться с ковидом, а Лукашенко назвал их мерзавцами