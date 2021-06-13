В Лоеве на Соже перевернулась моторная лодка

Четыре человека были спасены сотрудниками ОСВОДа в Лоеве.

Лоев. Фото toxaby.livejournal.com

Примерно в половине десятого вечера 12 июня спасателям поступило сообщение об опрокидывании моторной лодки с людьми на реке Сож в месте впадения в Днепр.

Работниками ОСВОДа были спасены мужчина (1981 г.р.) и три женщины (1974 г.р., 1979 г.р. и 1982 г.р.). В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Несколькими часами ранее в Бобруйске поступило сообщение об утонувшем в Березине мужчине 1963 г.р.

Поиски тела проводили сотрудники МЧС и ОСВОД, вчера обнаружить утонувшего не удалось. Поиски будут продолжены сегодня.