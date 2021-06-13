Литва: потоки нелегалов из Беларуси достигли исторического максимума

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Потоки нелегальных мигрантов из Беларуси достигли исторического максимума, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в Вене на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Фото lrv.lt

По словам Шимоните, белорусский режим недавно пообещал наводнить Европу нелегалами.

Глава литовского правительства заявила, что угон самолета Ryanair свидетельствует об игнорировании белорусским режимом международных норм. Шимоните призвала к скорейшему введению Евросоюзом четвертого пакета санкций и без промедления — пятого.

Себастьян Курц поблагодарил Шимоните за поддержку белорусской оппозиции.

«Мы требуем свободных и честных президентских выборов и немедленного освобождения журналиста [Романа Протасевича], задержанного после принудительной посадки самолета», — сказал Курц.

Он заявил о поддержке новых санкций против белорусских властей, сообщает БелаПАН.

 

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Тэги: Беларусь-Литва нелегальные мигранты Персона: Ингрида Шимоните Себастьян Курц

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