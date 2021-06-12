Евро-2020. Матч Дания — Финляндия прерван после того, как игрок датчан потерял сознание

Матч Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван в самом конце первого тайма после того, как полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал.

Игра проходила в Копенгагене.

Прямо на поле врачи команды и подоспевшие на помощь дежурные медики начали спасать жизнь футболисту — ему делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Примерно через пятнадцать минут футболиста увезли со стадиона в больницу. Эриксен был в сознании. Чуть позже было сообщено, что его состояние стабилизировалось.

Игроки обеих сборных и судьи покинули поле. На сайте УЕФА появилось сообщение , что матч остановлен на время.

Кристиану Эриксену 29 лет, он играет за миланский "Интер". Ранее выступал за голландский «Аякс» и английский «Тоттенхэм». Четырежды признавался лучшим футболистом года в Дании.

Фото uefa.com