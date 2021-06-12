В Беларуси расширен перечень учреждений с правом проведения ПЦР-тестов для выезда за границу

Министерство здравоохранения обновило перечень организаций, которые имеют право проведения лабораторных ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2 на платной основе для лиц, выезжающих за пределы Беларуси.

Теперь такую услугу оказывают 45 медучреждений во всех областных центрах страны. Стоит отметить, что в марте в стране работало только 14 лабораторий, где можно было сдать ПЦР-тест.

Так, сейчас в Минске и Минской области исследования проводят 22 учреждения здравоохранения, по четыре в Брестской и Гродненской областях, по семь — в Витебской и Гомельской и пять — в Могилевской области.

Результаты выдаются на русском и английском языках.

Минздрав напоминает, что 15 апреля 2021 года вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 12. В соответствии с этим документом граждане государств — членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Россию из Армении, Беларуси и Кыргызстана, должны в обязательном порядке подтвердить наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

«В связи с тем, что не все учреждения подключены к приложению, будьте внимательны при выборе лаборатории для проведения ПЦР-тестирования на выезд в Российскую Федерацию», — предупреждают в Минздраве.

В начале ноября прошлого года Александр Лукашенко распорядился ограничить платное тестирование на коронавирус. По его мнению, частные лаборатории сильно завышали цены на исследование. «А то у нас уже некоторые умники закупили какое-то оборудование и начинают шкуру драть с людей. Психоз создают в обществе. Они бегут в эти лаборатории, и до 300 рублей доходит один тест. Если кто-то из частных лабораторий хочет помочь государству — на государственных условиях. У вас вот эта неделя — до понедельника, — чтобы все это отстроить», — цитировала Лукашенко его пресс-служба.

В начале февраля 2021 года Минздрав разрешил частным медцентрам делать платные тесты на коронавирус, но с ограничениями. Так, был установлен предельный максимальный тариф на услугу ПЦР — 79,5 рубля.

Кроме того, отмечалось, что «в рамках государственно-частного взаимодействия» предоставлено право негосударственным организациям здравоохранения применять к предельному максимальному тарифу повышающий коэффициент в размере до 1,5. При этом необходимо соблюдать соотношение оказания одной такой услуги государственным организациям здравоохранения на безвозмездной основе и двух — на платной основе, сообщал Минздрав.

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