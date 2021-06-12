За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 895 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 895 случаев COVID-19 , скончалось 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 937 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

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11 июня было зарегистрировано 1.026 заболевших, 10 июня — 966, 9 июня — 834, днем ранее — 597. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 404.740, умерло 2.969 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 397.587.

За минувшие сутки выполнено 15.965 тестов на коронавирус (днем ранее 16.999). С начала эпидемии сделано 6.516.316 тестов.

По информации Минздрава, ведомство получило из России разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента антиковидной вакцины «Спутник V». Накануне вечером специалисты РУП «Белфармация» доставили эти партии вакцины во все регионы. Сегодня во многих поликлиниках страны проводится вакцинация первой или второй дозой вакцины.

В стране более 690 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, прошли полный курс вакцинации более 380 тыс. человек.

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