Премьер-министр Ирландии: Беларусь совершила акт бандитизма, посадив самолет Ryanair

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Премьер-министр Ирландии Михол Мартин жестко охарактеризовал действия властей Беларуси, посадивших в конце мая в Минске самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс.

«Бандитизм, который мы наблюдали при угоне самолета в прошлом месяце, демонстрирует режим, противоположный сильному», — приводит его слова Bloomberg.

Глава правительства считает, что правящий в Беларуси режим «слишком слаб, чтобы уважать свой народ или уважать основные законы».

 

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Тэги: Беларусь-Ирландия инцидент с самолетом Ryanair Персона: Михол Мартин

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