Премьер-министр Ирландии: Беларусь совершила акт бандитизма, посадив самолет Ryanair
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин жестко охарактеризовал действия властей Беларуси,
«Бандитизм, который мы наблюдали при угоне самолета в прошлом месяце, демонстрирует режим, противоположный сильному», — приводит его слова
Глава правительства считает, что правящий в Беларуси режим «слишком слаб, чтобы уважать свой народ или уважать основные законы».
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