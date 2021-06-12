Россия разрешила Беларуси использовать 180 тысяч доз второго компонента вакцины «Спутник-V»

Министерство здравоохранения Беларуси получило из России разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента вакцины против Covid-19 «Спутник-V», произведенных РУП «Белмедпрепараты», сообщается в телеграм-канале Минздрава.

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«В пятницу вечером специалисты РУП «Белфармация» доставили данные партии вакцины во все регионы. Сегодня во многих поликлиниках страны проводится вакцинация первой или второй дозой вакцины», — говорится в сообщении.

Ранее медики отмечали, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления партий вакцины (производства вакцины) после прохождения процедуры контроля качества.

«Что касается сроков введения второго компонента — интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») может быть с 21 дня до 90 дней», — отметили в министерстве.

По данным Минздрава, в Беларуси более 690 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 380 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

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