Россия разрешила Беларуси использовать 180 тысяч доз второго компонента вакцины «Спутник-V»

/ Общество
Просмотров: 32

Министерство здравоохранения Беларуси получило из России разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента вакцины против Covid-19 «Спутник-V», произведенных РУП «Белмедпрепараты», сообщается в телеграм-канале Минздрава.

Фото pixabay.com

 «В пятницу вечером специалисты РУП «Белфармация» доставили данные партии вакцины во все регионы. Сегодня во многих поликлиниках страны проводится вакцинация первой или второй дозой вакцины», — говорится в сообщении.

Ранее медики отмечали, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления партий вакцины (производства вакцины) после прохождения процедуры контроля качества.

 «Что касается сроков введения второго компонента — интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») может быть с 21 дня до 90 дней», — отметили в министерстве.

По данным Минздрава, в Беларуси более 690 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 380 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Под риторику «русские своих не бросают» Москва тихо дожимает Минск

Под риторику «русские своих не бросают» Москва тихо дожимает Минск

Стоит ли Лукашенко опасаться подвоха от Путина?

Стоит ли Лукашенко опасаться подвоха от Путина?

Получит ли Беларусь новые плюшки от Кремля

Получит ли Беларусь новые плюшки от Кремля

Безо всяких военных баз. Российские войска могут зайти в Беларусь за один день

Безо всяких военных баз. Российские войска могут зайти в Беларусь за один день