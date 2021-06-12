Какие курсы валют установили банки в своих обменниках

На территории Беларуси банки установили на выходные новые курсы иностранных валют.

По данным select.by на 13:00, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,482, а купить по 2,49 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,52);

евро 3,01 / 3,024 (3,06);

100 российских рублей 3,45 / 3,464 (3,55).

На прошедшей рабочей неделе (7-11 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали все пять иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

Читайте также: