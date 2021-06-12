Какие курсы валют установили банки в своих обменниках
На территории Беларуси банки установили на выходные новые курсы иностранных валют.
По данным
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,482, а купить по 2,49 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,52);
- евро 3,01 / 3,024 (3,06);
- 100 российских рублей 3,45 / 3,464 (3,55).
На прошедшей рабочей неделе (7-11 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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