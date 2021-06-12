В Беларуси фото человека нельзя будет распространять без его разрешения

Новая редакция Гражданского кодекса запретит распространение изображения человека, в том числе фотографии, без его согласия, сообщил министр юстиции Олег Слижевский.

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«Пожалуй, следует также отметить, что вводится статья, которая предусматривает дополнительную охрану изображения гражданина. Эта статья предусматривает, что изображение гражданина, его фотография не может распространяться, передаваться без согласия самого гражданина. За исключением тех случаев, если это не общая какая-то фотография, в общедоступном общественном месте», — сказал Слижевский в эфире телеканала СТВ по итогам прошедшего 11 июня совещания у Александра Лукашенко по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности.

В кодексе также предлагается закрепить новеллу, согласно которой отдельные виды юридических лиц смогут действовать на основании утвержденного правительством типового устава, а не разрабатывать свой. Помимо этого, будет закреплена норма по работе в Беларуси иностранных организаций — их коммерческая деятельность в стране может вестись только с созданием филиалов. Вести предпринимательскую деятельность посредством представительств иностранных организаций будет нельзя.

«Общий дух новаций — осовременить действующее законодательство под те экономические, общественные отношения, которые сложились в обществе. Многие изменения направлены на упрощение порядка организации, ведения бизнеса, на большее понимание и однозначное восприятие норм Гражданского кодекса, исключение двойного толкования», — отметил Слижевский.

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