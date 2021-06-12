Ярошук заявил о критических ограничениях прав белорусских трудящихся

По мнению главы Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука, считает, что новые изменения в Трудовом кодексе, по сути дела, вводят запрет на забастовку.

Эксперт напомнил, что и в прежние годы забастовку провести было «чрезвычайно сложно, можно сказать невозможно». «Поэтому их не было с 1995 года, настолько согласование и прохождение всех процедур было сложным. Теперь за призывы к забастовке следуют санкции, увольнения и даже уголовная ответственность», — подчеркнул руководитель БКДП в комментарии DW .

Он также обратил внимание на то, что сейчас для увольнения администрации не надо согласование с профсоюзами. Теперь же все изменилось. Ярошук заметил, что новшества «критически ограничивают права трудящихся».

Профсоюзный лидер обращает внимание, что изменения в Трудовой кодекс были приняты 28 мая - за неделю до того, как Международная конференция труда должна была рассмотреть невыполнение Беларусью Конвенции №87 Международной организации труда «О свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы».

«Я участвовал в этом мероприятии в качестве делегата Международной конфедерации профсоюзов. Рассмотрение Беларуси вызвало огромный резонанс, я не припомню ни одного случая, чтобы такое было при рассмотрении какой-либо страны, которая находится в коротком списке стран-нарушителей прав трудящихся и профсоюзов. Внесение поправок накануне Международной конференции труда — это или провокация, или безрассудство, или и то, и другое. Это еще раз говорит о нигилизме белорусских властей», — заявил Ярошук.

По его словам, позицию Международной конфедерации профсоюзов по ситуации в Беларуси на заседании поддержало подавляющее большинства выступающих, которые представляли и правительства, и профсоюзы, и трудящихся. Что касается позиции белорусских властей, то ее разделили правительства России, Китая, Кубы, Венесуэлы и некоторых других стран.

Заключение Комитета по нормам будет обнародовано 18 июня, тогда станет известно, будут ли предприняты к белорусским властям нормы ответственности, предусмотренные уставом Международной организации труда.

Ранее БКДП, куда входят четыре независимых профцентра, назвал документ «одним из худших в мире» .

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