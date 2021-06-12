Замглавы Минэнерго: БелАЭС снизит валютную нагрузку на страну на 550 млн долларов в год

/ Экономика
Просмотров: 103

БелАЭС позволит стране снизить валютную нагрузку на 550 млн долларов в год на импорте природного газа, заявил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

Он напомнил, что первый энергоблок БелАЭС был включен в энергосистему 3 ноября 2020 года. «За этот период, период пусконаладки, опытно-промышленной эксплуатации, блок сегодня выработал 2,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии, которая отпускалась в энергосистему и по линиям электропередачи она реализована во все регионы страны», — сообщил замминистра в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, эти 2,9 млрд кВт·ч позволили стране сэкономить валюты более чем на 100 млн долларов. «Не закупали мы импортируемый природный газ для выработки электроэнергии. С учетом того что станция перешла работать в режим промышленной эксплуатации, экономический эффект снижения валютной нагрузки на страну в год составит порядка 550 млн долларов», — сказал Михадюк.

По его словам, в установленные сроки реализованы намеченные мероприятия по интеграции БелАЭС в энергосистему страны: на ТЭЦ и крупных котельных введены электрокотлы суммарной мощностью 916 МВт, идет работа по строительству пиково-резервных энергоисточников, которые в течение 15 минут смогут выходить на номинальную мощность, обеспечивая надежность энергосистемы с учетом различных режимов работы атомной станции.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (головная организация — инжиниринговая компания «АСЭ»).

Первый блок БелАЭС начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. 10 июня приемочная комиссия во главе с вице-премьером Юрием Назаровым подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока АЭС. Таким образом, первый блок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию.

Ядерное топливо для второго энергоблока БелАЭС доставили на станцию 19 апреля, загрузить его в реактор планируется этой осенью. Ввести второй блок в эксплуатацию в соответствии с указом № 447 должны в первой половине 2022 года. Вместе с тем посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в апрельском интервью «Российской газете» заявил, что ввести второй блок в промышленную эксплуатацию планируется в июле следующего года.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Михаил Михадюк

Другие материалы на эту тему:

«Выдержит падение самолета». БелАЭС получит лицензию на первый энергоблок

«Выдержит падение самолета». БелАЭС получит лицензию на первый энергоблок

Татьяна Новикова. ПОЛЕМИКА. Чернобыль как самовоспроизводящийся сценарий

Татьяна Новикова. ПОЛЕМИКА. Чернобыль как самовоспроизводящийся сценарий

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили