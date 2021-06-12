ГАИ проводит спецмероприятия

/ Общество
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Сотрудники Госавтоинспекции проводят на дорогах страны ряд специальных мероприятий.

Как сообщили в УГАИ Гомельской области, 11-13 июня экипажи ДПС усиленно отрабатывают трассу М-10 граница РФ — Гомель — Кобрин. Отмечается, что в работе они будут применять гласный, негласный и смешанный контроль. Также в местах, имеющих «повышенную вероятность» совершения ДТП будут дежурить наряды, снаряженные приборами фото- и видеофиксации.

На дорогах Минской области местные автоинспекторы проведут профилактическую акцию «Колес меньше — опасности больше!», которая будет направлена на предупреждение ДТП с участием велосипедистов и водителей мототранспорта. Сообщается, что будут проводиться профилактические рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием имеющегося в подразделениях ГАИ служебного мототранспорта.

Кроме этого, в целом по республике проходит акция «Внимание — дети!».

 

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Тэги: ГАИ

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