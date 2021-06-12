Лукашенко назвал Россию «великой страной», которая «укрепляет авторитет на международной арене»

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Александр Лукашенко поздравил высших должностных лиц РФ с Днем России, который наши соседи отмечают 12 июня.

Иллюстрация pixabay.com

В своем послании Владимиру Путину белорусский правитель, передает его пресс-служба, отметил, что «вы живете в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием».

По его словам, «растущий экономический потенциал», а также «прорывные идеи в научно-технической сфере» и «масштабные социальные проекты» серьезным образом меняет нынешний облик России, «укрепляя ее авторитет на международной арене».

Лукашенко выразил надежду, что двусторонние отношения «будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества в интересах обеих стран и народов».

Он также поздравил главу правительства Михаила Мишустина, спикеров палат парламента Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина.

День России — государственный праздник РФ, который отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года).

 

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Тэги: Беларусь-Россия День России Персона: Александр Лукашенко

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