Что произошло с валютой

Прошедшая рабочая неделя (7-11 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Фото ru.freepik.com

Свои позиции они сдали:

евро на 0,0528 пункта (с 3,076 до 3,0232 белорусского рубля);

доллар на 0,0578 пункта (с 2,5388 до 2,481 белорусского рубля);

российский рубль на 0,0037 пункта (с 3,4666 до 3,4629 белорусского рубля за 100 российских);

злотый на 0,0143 пункта (с 6,8813 до 6,7383 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна на 0,1312 пункта (с 9,3125 до 9,1813 белорусского рубля за 100 гривен).

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