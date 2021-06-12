Что произошло с валютой

/ Экономика
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Прошедшая рабочая неделя (7-11 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Свои позиции они сдали:

  • евро на 0,0528 пункта (с 3,076 до 3,0232 белорусского рубля);
  • доллар на 0,0578 пункта (с 2,5388 до 2,481 белорусского рубля);
  • российский рубль на 0,0037 пункта (с 3,4666 до 3,4629 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый на 0,0143 пункта (с 6,8813 до 6,7383 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна на 0,1312 пункта (с 9,3125 до 9,1813 белорусского рубля за 100 гривен).

 

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Тэги: курсы валют

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