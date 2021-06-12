Названы лауреаты Пулитцеровской премии

/ Общество
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Колумбийский университет назвал лауреатов Пулитцеровской премии, которая считается одной из самых престижных мировых наград в области СМИ.

Как сообщает «Голос Америки», журналисты агентств АP и Reuters, газет Los Angeles Times и Minneapolis Star Tribune получили премии за освещение проблем, связанных с расовым неравенством в США, к которым было приковано особое внимание на фоне протестов в связи с жестокостью полиции в отношении Джорджа Флойда.

Газета Boston Globe была награждена за репортаж об отказе руководства ряда штатов открывать информацию о водителях грузовиков, которые представляют опасность на дорогах, но в нарушение закона не отстранены от вождения.

Издание BuzzFeed получило премию за расследование об инфраструктуре, созданной властями Китая для проведения репрессий в отношении уйгуров.

 

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Тэги: СМИ Пулитцеровская премия

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