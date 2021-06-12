Италия в матче открытия чемпионата Европы крупно обыграла Турцию
В Риме состоялось открытие чемпионата Европы по футболу. В первом матче турнира номинальные хозяева (Турция) крупно уступила «гостям» (Италии) — 0:3.
Голевые события на олимпийском стадионе Вечного города развивались следующим образом:
0:1 — Демирал ( 53-аг);
0:2 — Иммобиле (66);
0:3 — Инсинье (79).
По словам наставника итальянской сборной Роберто Манчини, которые приводит пресс-служба УЕФА, его команда «сыграла хорошо»: «Поскольку это был первый матч, было непросто, а ведь нам противостояла хорошая команда. Болельщики нам помогли — важно было быстро продвигать мяч вперед».
Его турецкий коллега Шенол Гюнеш признался, что «это был не наш день»: «Сразу стали терять мяч, совершенно не шли вперед. Италия сегодня была сильнее, поэтому мы и проиграли. Но это турнир, и впереди еще два матча. Теперь будем готовиться к матчу против Уэльса».
УЕФА приводит некоторые статистические данные по прошедшему поединку:
- В своем 39-м матче в финальной стадии ЕВРО итальянцы наконец забили больше двух мячей.
- Италия выиграла девять последних матчей с разницей голов 28:0.
- «Скуадра адзурра» не знает поражений в 28 матчах (из них 23 победы). Последнее поражение итальянцы потерпели от Португалии в сентябре 2018-го.
- Автогол Мериха Демирала стал десятым за всю историю ЕВРО.
- Италия выиграла все 12 матчей, когда забивал Иммобиле.
- В 31 последнем матче итальянцы не пропустили больше одного мяча.
- Италия не знает поражений в 11 матчах с турками (из них 8 побед).
- Турция проиграла все пять стартовых матчей группового этапа ЕВРО.
- Турки потерпели лишь третье поражение в 21 последнем матче.
12 июня пройдут три матча:
- Уэльс — Швейцария (16:00, Баку).
- Дания — Финляндия (19:00, Копенгаген).
- Бельгия — Россия (22:00, Санкт-Петербург).