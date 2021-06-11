Правозащитники признали задержанного за рисунок «диджеев Перемен» Василия Логвинова политзаключенным

Белорусские правозащитники признали находящегося в СИЗО Василия Логвинова политзаключенным. Их общее количество в Беларуси увеличилось до 477.

Как отмечается в совместном заявлении правозащитных организаций, согласно предъявленному обвинению, Логвинов вместе с другими гражданами 7 мая 2021 года нанес рисунок «диджеев Перемен» на трансформаторной будке на так называемой «Площади перемен» в Минске. Таким образом, по мнению следствия, Логвинов совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 339 УК (хулиганство) — умышленные действия, совершенные группой лиц, грубо нарушающих общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу и отличающиеся исключительным цинизмом, передает БелаПАН .

14 мая Василий Логвинов был задержан и на данный момент находится под стражей в СИЗО Жодино. Правозащитникам также известно, что до своего задержания он являлся подозреваемым по ст. 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).

«Суть действий — содержание нанесенного рисунка, по нашему мнению, свидетельствуют об их протестном содержании. Очевидно, что целью данного поступка было выражение своего протеста и несогласия с фальсификацией президентских выборов и сложившейся ситуацией в стране в поствыборный период. Мы считаем, что данная форма выражения мнения попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями», — отмечают правозащитники.

По их мнению, эти действия нельзя квалифицировать как хулиганство.