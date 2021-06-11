Работника агентства по госрегистрации задержали за «слив» сведений о милиционерах

За «слив» данных милиционеров задержан работник агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, сообщает пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.

Отмечается, что на 35-летнего начальника отдела по хранению и учету документов предприятия вышли сотрудники ГУБОПиК МВД, передает БелаПАН .

«С осени прошлого года по февраль минчанин передал администраторам экстремистского телеграм-канала персональные идентификационные сведения более чем 10 сотрудников органов внутренних дел и высокопоставленных представителей государственной власти. Конфиденциальную информацию он просматривал и отбирал в служебных базах данных, к которым имел доступ в связи с занимаемой должностью», — говорится в сообщении.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта и возбудили уголовное дело за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.