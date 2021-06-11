ГПК: число задержанных нелегалов на границе с Литвой возросло практически в 20 раз

/ Беларусь-ЕС
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В нынешнем году фиксируется существенный рост числа мигрантов, предпринимающих попытки незаконного следования через Беларусь в страны Евросоюза, сообщает Государственный пограничный комитет.

«С начала текущего года Государственным пограничным комитетом отмечается существенный рост числа мигрантов, предпринимающих попытки незаконного следования в страны Евросоюза. В частности, на границе с Литвой число задержанных нелегальных мигрантов возросло практически в 20 раз», — говорится в сообщении пограничного ведомства.

Так, 11 июня на участке ответственности пограничной заставы «Дотишки» Вороновского района пограничным нарядом задержаны пятеро граждан Ирака, в том числе один несовершеннолетний.

Государственная пограничная служба Литвы 11 июня сообщила, что в этом году уже 329 нелегальных мигрантов пытались попасть из Беларуси на литовскую территорию. Большинство из них — граждане Ирака. Это в четыре раза больше, чем было за весь 2020 год.

В связи с недавним увеличением числа таких случаев Госпогранслужба Литвы усилила безопасность границы с Беларусью.

 

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Тэги: Госпогранкомитет нелегальные мигранты Беларусь-Литва-граница

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