Пункты вакцинации против коронавируса будут организованы в 11 больницах Минска

На базе одиннадцати больниц Минска с 14 июня будет организована работа пунктов вакцинации против инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Привиться от коронавируса можно в пунктах вакцинации, организованных в больницах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, а также в больнице скорой медицинской помощи и Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии.

Прививочные пункты созданы в соответствии с приказом Минздрава № 412 «О проведении вакцинации против COVID-19». Они оснащены необходимым оборудованием, в том числе для соблюдения требований «холодовой цепи», отметили в министерстве.

В пунктах смогут получить прививку все желающие при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.

Подробная информация о работе прививочных пунктов будет размещена в общедоступных местах и на сайтах учреждений.

По информации Минздрава, на сегодня в стране первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 671,4 тыс. человек, прошли полный курс вакцинации более 372,4 тыс. человек.