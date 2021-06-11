Пункты вакцинации против коронавируса будут организованы в 11 больницах Минска

/ Общество
Просмотров: 40

На базе одиннадцати больниц Минска с 14 июня будет организована работа пунктов вакцинации против инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Привиться от коронавируса можно в пунктах вакцинации, организованных в больницах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, а также в больнице скорой медицинской помощи и Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии.

Прививочные пункты созданы в соответствии с приказом Минздрава № 412 «О проведении вакцинации против COVID-19». Они оснащены необходимым оборудованием, в том числе для соблюдения требований «холодовой цепи», отметили в министерстве.

В пунктах смогут получить прививку все желающие при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.

Подробная информация о работе прививочных пунктов будет размещена в общедоступных местах и на сайтах учреждений.

По информации Минздрава, на сегодня в стране первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 671,4 тыс. человек, прошли полный курс вакцинации более 372,4 тыс. человек.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: вакцинация коронавирус в Беларуси Минздрав

Другие материалы на эту тему:

Спрос белорусов на вакцину от ковида удвоился. Но может ли Минздрав ускориться?

Спрос белорусов на вакцину от ковида удвоился. Но может ли Минздрав ускориться?

Куда лететь? Страны, где примут с нашим сертификатом вакцинации от COVID-19

Куда лететь? Страны, где примут с нашим сертификатом вакцинации от COVID-19

Троянский укол. В чем опасность белорусской вакцины от коронавируса?

Троянский укол. В чем опасность белорусской вакцины от коронавируса?

Маски долой. Как и когда белорусы победят коронавирус?

Маски долой. Как и когда белорусы победят коронавирус?