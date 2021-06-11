Лукашенко принял отставку Шеймана

Управляющий делами президента Виктор Шейман покинул свою должность, которую он занимал с 2013 года.

«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя», — цитирует Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

Виктор Шейман является активным сторонником Лукашенко, был в его команде на выборах 1994 года. Ранее занимал должности генерального прокурора и главы Администрации президента.

Виктор Шейман входит в санкционный список Евросоюза как лицо, причастное к исчезновению политических оппонентов Лукашенко в конце 1990-х - начале 2000-х.