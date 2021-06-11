Неизвестный бросил коктейль Молотова в Могилевский институт МВД

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Неизвестный ночью 10 июня бросил во входную дверь Могилевского института МВД бутылку с горючим веществом, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

Фото: commons.wikimedia.org

«Причастные к хулиганской выходке устанавливаются. В результате происшествия никто не пострадал», — написала она.

По словам Чемодановой, по факту «особо злостного хулиганства и умышленного повреждения имущества следователями возбуждены уголовные дела».

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего преступление», — сообщила она.
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Тэги: коктейль Молотова протест МВД Город: Могилев

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