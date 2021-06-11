В Бресте начали судить 12 фигурантов четвертого уголовного дела о событиях августа прошлого года

В Бресте 11 июня начали судить 12 фигурантов четвертого уголовного дела о массовых беспорядках в городе в августе прошлого года.

Дело по ч. 2 ст. 293 УК рассматривает суд Ленинского района.

Как сообщает телеграм-канал «Весна. Брест», обвиняемые — Марк Антонов, Святослав Герасимук, Давид Збаранский, Валерий Мельничук, Евгений Пекач, Марек Сирадзе, Андрей Тарасовец, Александр Тимофеев, Вячеслав Трофимук, Олег Юров, а также двое несовершеннолетних — Максим Имховик и Иван Патейчук.

Полностью признали вину четверо (Герасимук, Пекач, Сирадзе Тимофеев), частично — пятеро (Антонов, Збаранский, Имховик, Мельничук, Патейчук). Трое фигурантов — Тарасовец, Трофимук и Юров — вину не признали.

Суд продолжится 16 июня.

Приговор девяти фигурантам первого дела о массовых беспорядках в городе в августе 2020 года вынес 10 марта суд Московского района Бреста. Все они признаны виновными по ч. 2 ст. 293 УК. Трое приговорены к 4,5 года лишения свободы, трое — к 4 годам, один — к 3,5 года (все — с отбыванием наказания в колонии усиленного режима). Двое несовершеннолетних получили 3 года воспитательной колонии.

21 мая суд Ленинского района Бреста вынес приговор 13 фигурантам второго аналогичного дела — все они признаны виновными по ч. 2 ст. 293 УК. Один из фигурантов — также по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство) за то, что 9 августа ударил рукой по грузовому автомобилю «МАЗ» и разбил боковое зеркало. Ему суд назначил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Один фигурант приговорен к 4,5 года лишения свободы, шестеро — к 4 годам, двое — к 3,5 года (все — в колонии усиленного режима). Еще один обвиняемый получил 4 года лишения свободы в колонии общего режима, двое несовершеннолетних — по 3 года воспитательной колонии.

С 28 мая в суде Ленинского района Бреста также идет рассмотрение третьего уголовного дела о массовых беспорядках. Судят 12 человек.

Согласно обвинению, фигуранты всех этих дел 10 августа 2020 года во время массового мероприятия в центре Бреста — на улицах Советской и Нефтяной, бульварах Шевченко и Космонавтов, проспекте Машерова — «грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы». Их обвинили в том, что они нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами, использовав доски, палки, урны, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. Затем, по версии следствия, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежащее милиции, физическим и юридическим лицам.

Потерпевшими признаны 29 человек, большинство из них — милиционеры, ущерб оценен в 27 тыс. рублей. Согласно обвинению, сотруднику органов внутренних дел причинены телесные повреждения в виде двух ран в области пальца правой кисти и нанесены побои. Еще у одного сотрудника сорвали рацию и оторвали погон, а всего побои были нанесены более чем 25 милиционерам.