В Беларуси четвертые сутки подряд растет число новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1026 случаев COVID-19 , скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1187 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

10 июня было зарегистрировано 966 заболевших, 9 июня — 834, 8 июня — 597, днем ранее — 570. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 403 845, умерло 2958 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 396 650.

За минувшие сутки выполнено 16 999 тестов на коронавирус (днем ранее 17 187). С начала эпидемии сделан 6 500 351 тест.

По информации Минздрава, в стране первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 671,4 тыс. человек, прошли полный курс вакцинации более 372,4 тыс. человек.

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