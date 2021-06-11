«Приорбанк» снизил порог для инвестиций в Apple, Tesla и другие гиганты

/ Бизнес-новости
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«Приорбанк» в шесть раз снизил минимальную сумму для покупки ценных бумаг через доверительное управление. Теперь зарабатывать на акциях Apple, Tesla, Facebook и других гигантов можно при наличии 5000 долларов или евро.

Через доверительное управление можно вкладывать деньги в зарубежные акции, фонды и облигации. При этом личными инвестициями можно управлять как самостоятельно («по приказу»), так и доверить специалисту банка («по согласованию»), который и разработает оптимальную стратегию.

Для формирования портфеля достаточно вложить в активы 5000 долларов или евро. Приобрести можно акции мировых компаний, таких как Apple, Tesla, Nio, Intel или Epam, а также сертификаты Raiffeisen Centrobank.

«Приорбанк» работает через брокера. Исполнение распоряжений на покупку ценных бумаг осуществляется через Raiffeisen Bank International и Raiffeisen Centrobank. Партнеры банка работают в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте, Вене и других финансовых центрах.

 

 

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Тэги: Приорбанк ценные бумаги

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