Лавров обсудит с Макеем ситуацию с Софией Сапегой

Тема россиянки Софии Сапеги, которая арестована в Минске, будет обсуждена во время встречи глав МИД Беларуси и РФ.
Фото со страницы Софии в соцсети
Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, «данный вопрос находится на контроле страны, нашего министерства».
Она также отметила, передает life.ru, вопрос «обсуждается в ходе дипломатических контактов и также будет включён в повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые состоятся в Москве 18 июня».
Накануне посол РФ Евгений Лукьянов заявил, что «консульский доступ к Сапеге был предоставлен. Вчера состоялась очередная встреча нашего консула с Софией Сапегой». По его словам, каких-либо жалоб на состояние здоровья или условия содержания она не сообщила.
«С ней работают три белорусских адвоката. Следствие ведет главное следственное управление Следственного комитета Беларуси. Содержится она в СИЗО КГБ», — подчеркнул дипломат.