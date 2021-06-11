Шведские депутаты предлагают использовать на официальном уровне национальный бело-красно-белый флаг Беларуси вместо красно-зеленого

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Шведские депутаты обратились к министру иностранных дел страны Анн Линде с предложением использовать на государственном уровне вместо красно-зеленого флага Беларуси национально бело-красно-белый флаг.

Парламент Швеции. Фото wikimedia

Обращение подписали депутаты риксдага Фредрик Мальм и Мария Нильссон, а также депутат Европарламента от Швеции Карин Карлсбро.

Они считают, что таким образом Швеция продемонстрирует свою поддержку демократической оппозиции Беларуси и всему белорусскому народу.

«Для тех из нас, кто верит в демократию и права человека, использование бело-красно-белого флага должно стать само собой разумеющимся», — говорится в обращении, опубликованном изданием Altinget.

Шведские депутаты напоминают, что после того, как во время чемпионата мира по хоккею в Риге мэр города поднял бело-красно-белый флаг вместо красно-зеленого, из Минска были высланы сотрудники посольства Латвии. «Это показывает, насколько важен поднятый флаг для борьбы в Беларуси», — отмечается в обращении.

«Давайте покажем миру, что Швеция дистанцируется от Лукашенко и полностью поддерживает демократическое развитие Беларуси. Поднимите бело-красно-белый белорусский флаг!» — обратились шведские депутаты к главе МИД.

 

 

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Тэги: Беларусь-Швеция бело-красно-белый флаг Персона: Анн Линде Фредрик Мальм Мария Нильссон Карин Карлсбро

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