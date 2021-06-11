Бундесбанк в текущем и предстоящем годах ожидают сильный рост немецкой экономики

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Аналитики Немецкого федерального банка улучшили прогноз на текущий и предстоящий годы, ожидая «сильного роста» немецкой экономики.

Как пишет DW, валовой внутренний продукт ФРГ в 2021 году вырастет на 3,7, а в 2022-м  — на 5,2% (ранее прогноз давал рост на 3,0 и 4,5% соответственно).

В своих прогнозах бундесбанк исходит из того, что пандемию удастся быстро подавить благодаря вакцинации, и это позволит без долгих промедлений ослабить антикоронавирусные ограничения. По мнению экспертов бундесбанка, потребители захотят быстро компенсировать вынужденную пассивность из-за пандемии, что особенно позитивно скажется на сфере услуг и частном потреблении.

 

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Тэги: Германия Бундесбанк

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