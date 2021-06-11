Бундесбанк в текущем и предстоящем годах ожидают сильный рост немецкой экономики
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Аналитики Немецкого федерального банка улучшили прогноз на текущий и предстоящий годы, ожидая «сильного роста» немецкой экономики.
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В своих прогнозах бундесбанк исходит из того, что пандемию удастся быстро подавить благодаря вакцинации, и это позволит без долгих промедлений ослабить антикоронавирусные ограничения. По мнению экспертов бундесбанка, потребители захотят быстро компенсировать вынужденную пассивность из-за пандемии, что особенно позитивно скажется на сфере услуг и частном потреблении.