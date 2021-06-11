Прения сторон по делу Бабарико начнутся в суде 21 июня

На процессе по уголовному делу в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» и его экс-председателя Виктора Бабарико 9 июня завершилась стадия судебного следствия, сообщил в своем телеграм-канале адвокат Дмитрий Лаевский.

По его словам, объявлен перерыв для подготовки сторон к судебным прениям, начало которых запланировано в 10.00 21 июня в здании суда Московского района Минска.

Защитник подчеркнул, что суд отказался приобщить к делу материалы, которые доказывают доводы Бабарико о том, что его уголовное преследование «не имело цели раскрытия реального преступления, а было направлено на воспрепятствование ему в выражении политического мнения и участия в выборах президента».

Лаевский напомнил, что свою позицию Виктор Бабарико во время выступления на заседании 6 апреля обосновал конкретными фактами: начало и успех его избирательной кампании по времени совпадают с реакцией должностных лиц и правоохранительных органов, которая привела к возбуждению уголовного дела и заключению его под стражу.

«Но доказательства этих фактов суд в деле видеть не захотел, хотя есть прямая норма, обязывающая суд приобщать к делу материалы, собранные защитой, — обратил внимание адвокат. — Тем не менее выдержки из отклоненных судом материалов и ссылки на источники их размещения мы привели в письменном ходатайстве, которое в дело все-таки попало».

Защитник сообщил, что суд отказался вызвать на заседание двух граждан Латвии, которые неоднократно упоминаются в обвинении — якобы через них Бабарико совершал инкриминируемые действия. В ходе предварительного следствия эти граждане допрошены не были, их показаний в деле нет.

«Ранее отказ вызвать их мотивировался тем, что якобы отсутствуют сведения об их адресах, а также что якобы предпринимались меры для их допроса путем направления просьбы о международно-правовой помощи. Теперь мы уже в третий раз ходатайствовали о вызове этих людей: мы нашли в дебрях 122 томов дела паспортные данные и адреса этих граждан, а также привели норму международного договора про возможность вызова их непосредственно судом. И главное — мы показали, что просьбы о международной помощи направлялись вообще не по этому делу и не судом, и что в них вопрос о вызове граждан в суд или о вручении повестки даже не ставился. Но вызывать их суд отказался. Хорошо, что закон позволяет нам в этой ситуации заявить о недоказанности обстоятельств, указанных в обвинении в связи с именами этих граждан», — отметил Лаевский.

По его словам, удалось приобщить к делу «исключительно важные новые доказательства, собранные защитой за пределами Беларуси». Эти документы «опровергают ключевые доводы обвинения: что Виктору Бабарико была подконтрольна латвийская компания, вошедшая в начале 2005 года в состав участников белорусской компании, реализующей совместный проект с «Белгазпромбанком»; якобы поступающие в латвийскую компанию дивиденды от белорусской компании были приняты Бабарико в качестве взятки».

«Мы показали, что учредителем латвийской компании и членами органов ее управления были субъекты, не просто никак не связанные с Виктором Бабарико, но даже ни разу не упоминавшиеся никем в этом уголовном процессе. И показали, что поступающие в латвийскую компанию дивиденды никакого отношения к Виктору Бабарико не имели», — констатировал Лаевский.

11 июня 2020 года в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Большинство членов правления банка были задержаны. Это произошло после того, как Бабарико покинул пост председателя правления банка в мае прошлого года в связи с планами участия в президентских выборах. 18 июня он был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда руководил банком.

Представители власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет политической подоплеки, однако обвиняемый считает иначе.

Процесс по делу «Белгазпромбанка» начался 17 февраля. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района Минска. Журналистам негосударственных СМИ в аккредитации отказано, несмотря на то что суд объявлен открытым. До начала основного процесса пресс-служба ВС сообщила, что с шестью обвиняемыми по делу «заключены досудебные соглашения о сотрудничестве». Бабарико вину не признал и на сделку со следствием не пошел.

На заседании 6 апреля Бабарико заявил, что считает уголовное преследование и предъявленные ему, его сыну, друзьям, коллегам и партнерам обвинения необоснованными и политически мотивированными. Эти действия, по его мнению, изначально преследовали одну цель — не допустить его участия в президентских выборах.

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