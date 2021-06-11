Сегодня стартует перенесенный из-за коронавируса Евро-2020

/ Спорт
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Сегодня в Риме начнется чемпионат Европы по футболу. Напомним из-за пандемии он был перенесен с прошлого  на этот год.

В 22:00 по минскому времени нидерландский рефери Данни Маккели даст стартовый свисток в первом матче турнира, в котором встретятся Турция и Италия. 

Финальная стадия ЧЕ-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Проведенная УЕФА жеребьевка группового этапа распределила финалистов по следующим квартетам:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония;

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия;

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Впервые в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи Евро-2020 примут 11 городов: Амстердам, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Севилья.

На этой неделе пройдут семь матчей:

11 июня

  • Турция — Италия (22:00 по минскому времени, Рим).

12 июня

  • Уэльс — Швейцария (16:00, Баку).
  • Дания — Финляндия (19:00, Копенгаген).
  • Бельгия — Россия (22:00, Санкт-Петербург﻿).

13 июня

  • Англия — Хорватия (16:00 Лондон﻿).
  • Австрия — Северная Македония (19:00, Бухарест).
  • Нидерланды — Украина (22:00, Амстердам).

 

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Сюжет: ЕВРО-2020
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Тэги: Евро-2020 Персона: Данни Маккели

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