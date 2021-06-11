В Литве возведут палаточный лагерь из-за наплыва мигрантов из Беларуси

/ Мир
Просмотров: 199

По мнению главы Центра регистрации беженцев Александра Кислова, Литве в связи с ростом потоков мигрантов в страну не обойтись без установки палаточного городка.

«Это действительно выход. Сегодня нам не обойтись без палаточного городка в приеме иностранцев, поскольку здания, инфраструктура или места расселения не возникают по волшебству за одну или две ночи», — сказал чиновник в интервью LRT.

Он признал, что поселение в палатке не сравнимо с расселением в здании, однако подчеркнул, что в палатках людей также будут обеспечивать всеми необходимыми условиями. В них планируют заселять прибывших в страну в одиночку, семьи будут селить в зданиях.

«Эти палатки не такие, как палатки для турпохода. Нет, это современные палатки с вентиляцией, кондиционированием, системой отопления», — подчеркнул он.

По словам главы Центр регистрации беженцев, в данный момент это является наиболее оптимальным вариантом, поскольку в палаточном городке можно дополнительно расселить около 350 человек.

По данным Службы охраны госграницы Литвы, в этом году в страну из Беларуси пытались незаконно попасть почти 300 мигрантов, что в 3,5 раза больше, чем за весь 2020 год.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

 

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Литва мигранты Персона: Александр Кислов Агне Билотайте

Другие материалы на эту тему:

В помощь бизнесу. Как перевести свое дело в Литву

В помощь бизнесу. Как перевести свое дело в Литву

Вдоль закрытых границ. Друскининкай — самый белорусский литовский курорт

Вдоль закрытых границ. Друскининкай — самый белорусский литовский курорт

В Литве паника из-за вируса COVID-19? Жители сметают продукты с прилавков

В Литве паника из-за вируса COVID-19? Жители сметают продукты с прилавков

Гитанас Науседа выиграл президентские выборы в Литве

Гитанас Науседа выиграл президентские выборы в Литве