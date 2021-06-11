Не забудьте зонт: в пятницу будет жарко и дождливо
В последний рабочий день недели погоду на территории республики продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди; в некоторых районах прогремят грозы (при грозах местами ливни, возможен град).
Ветер северный умеренный, при грозах порывистый (местами сильный порывистый).
Температура воздуха в регионах:
- Брест +24..+26°C;
- Витебск +24..+26°C;
- Гомель +23..+25°C;
- Гродно +22..+24°C;
- Могилев +23..+25°C;
- Минск +23..+25°C.
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