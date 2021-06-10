Россия выдала Беларуси шестерых обвиняемых в совершении преступлений

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Генпрокуратура России удовлетворила запросы Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче для уголовного преследования шести разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений на белорусской территории.

 

Как сообщает Генпрокуратура России, Андрей Гиринович обвиняется в том, что в июне прошлого года незаконно проник в дом, откуда похитил имущество.

Дмитрий Кузнецов обвиняется в том, что весной 2014 года в Добруше, действуя группой лиц по предварительному сговору, тайно похитил имущество из автомобиля. Он же в июне 2014-го, действуя группой лиц по предварительному сговору, проник на территорию строящегося объекта, откуда также тайно похитил имущество.

Вадим Мельник обвиняется в том, что в июне 2020 года в Гомеле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес другому лицу не менее семи ударов руками и ногами, причинив тяжкие телесные повреждения. Впоследствии он совершил грабеж.

Кроме того, Генпрокуратура России удовлетворила запрос белорусских коллег о выдаче Максима Спасибко для приведения в исполнение приговора суда Центрального района Минска. Спасибко признан виновным в том, что в октябре 2010 года, действуя совместно с другими лицами, с целью сбыта незаконно приобрел особо опасное психотропное вещество в крупном размере — амфетамин общей массой 47,83 г, а также опасное наркотическое средство — марихуану общей массой 0,49 г (в сухом виде), которые хранил до задержания.

Также белорусским правоохранительным органам переданы Николай Шелепень и Дмитрий Порецкий, обвиняемые в совершении преступлений против личности и собственности.

Одновременно с экстрадицией в Беларусь состоялась выдача двух лиц в Российскую Федерацию, обвиняемых в хулиганстве и кражах.

«Прием и передача указанных граждан осуществлены на территории Смоленской области при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

 

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Андрей Гиринович Дмитрий Кузнецов Вадим Мельник Максим Спасибко Николай Шелепень Дмитрий Порецкий

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