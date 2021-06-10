МВД сообщило о задержании бывшего помощника прокурора Первомайского района столицы

Бывший помощник прокурора Евгений Бабак задержан 10 июня «в рамках административного процесса», следует из сообщения пресс-службы Министерства внутренних дел.

«В сети интернет распространяется очередная непроверенная информация. На этот раз об исчезновении экс-помощника прокурора Евгения Бабака. Гражданин не исчез, он задержан сотрудниками милиции в рамках административного процесса», — говорится в сообщении.

«Известно, что задержанный в том числе активно распространял информацию из экстремистских телеграм-каналов. Устанавливаются иные подробности противоправной деятельности Бабака», — отмечает МВД.

Ранее родственники Бабака сообщили «Нашай Ніве», что сегодня внезапно пропала связь с ним, что неожиданно для человека, сидящего дома с коронавирусом. Соседи рассказали, что утром к Бабаку приехала группа захвата в бронежилетах. Брат Евгения обнаружил взломанную дверь и разгром в квартире, где были оторваны даже плинтусы.

Евгений Бабак ушел с должности помощника прокурора Первомайского района Минска после того, как в прокуратуре проигнорировали его предписание о проведении проверки по факту жестокого избиения байкеров людьми в форме сотрудников ГАИ в августе 2020 года.