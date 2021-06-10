Вильнюс: прием первого блока БелАЭС в эксплуатацию говорит о безразличии Минска к мнению экспертов по безопасности

Прием в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС правительственной комиссией свидетельствует о безразличии Минска к мнению экспертов по безопасности.

Как заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис в комментарии балтийскому информагентству BNS.

«Островецкая АЭС не отвечает требованиям ядерной безопасности и представляет угрозу для безопасности жителей Литвы и региона, — сказал чиновник. — Начало коммерческой работы первого энергоблока АЭС свидетельствует о том, что Беларусь не собирается обращать внимание на комментарии специалистов по ядерной безопасности».

«Я сейчас нахожусь в Люксембурге, где завтра утром начнется заседание Совета министров энергетики стран ЕС. На самом высоком политическом уровне мы будем настоятельно призывать столицы ЕС направить Минску серьезный сигнал относительно выполнения требований безопасности островецкой АЭС», — добавил Крейвис.

10 июня приемочная комиссия во главе с вице-премьером Юрием Назаровым подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС. Таким образом, первый блок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию.

Литва, которая прежде была крупнейшим покупателем электроэнергии из Беларуси, в начале ноября 2020 года на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность прямых коммерческих поставок белорусского электричества. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности, а сам проект является «геополитическим оружием». Беларусь все претензии отвергает.

Несмотря на законодательный запрет на поставку электроэнергии из Беларуси, в Литве утверждают, что она поступает на рынок стран Балтии через Латвию — из России и под видом российской. Литовские политики полагают, что этому способствует несовершенная методология торговли электричеством с Россией, действующая в Латвии и Эстонии.

Фактически эти опасения Литвы подтвердил на пресс-конференции 10 июня посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов.

«Вы лучше меня знаете, какое значение эта стройка имела в информационном поле, — заявил он. — Понятно, откуда шли в основном комментарии, негативизм какой-то. Понятно, что из Литвы, из Польши, из Балтии как таковой. Но не из всей Балтии, прошу вас обратить на это внимание».

По его словам, активней всего протестовала против строительства БелАЭС Литва. «Но через Латвию белорусская генерированная энергия попадает в Литву. Национальное происхождение электроэнергии разобрать невозможно. Поэтому, несмотря на все эти крики, идет туда недружественная электроэнергия. Пока не отказываются», — сказал Лукьянов.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (головная организация — инжиниринговая компания «АСЭ»).

Первый блок БелАЭС начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. Лицензию на его промышленную эксплуатацию МЧС выдало 2 июня этого года.

Ядерное топливо для второго энергоблока БелАЭС доставили на станцию 19 апреля, загрузить его в реактор планируется этой осенью. Ввести второй блок в эксплуатацию в соответствии с указом № 447 должны в первой половине 2022 года. Вместе с тем посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в апрельском интервью «Российской газете» заявил, что ввести второй блок в промышленную эксплуатацию планируется в июле следующего года.

Читайте также: