Посол: Москва не собирается отменять ограничения на свободное пересечение границы с Беларусью

Россия пока не планирует отменять ограничения на свободное пересечение белорусско-российской границы, введенные из-за пандемии коронавируса, заявил посол РФ Евгений Лукьянов 10 июня на пресс-конференции в Минске.

«Граница до сих пор под тем постановлением правительства России, которое регламентирует право на пересечение этой границы конкретными случаями. Пока это постановление отменено не будет», — сказал он.

По словам Лукьянова, транспортное сообщение между Беларусью и Россией будет восстанавливаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в обеих странах.

Посол напомнил, что вопрос открытия границы обсуждался на недавней встрече в Минске премьер-министров двух стран, но решение данного вопроса не за политиками. «Михаил Мишустин (премьер-министр России. — БелаПАН.) отметил, что, когда Попова (главный санитарный врач России Анна Попова. — БелаПАН.) подпишет проект распоряжения о послаблениях, тогда и он подпишет. Это в ее компетенции», — пояснил Лукьянов.

Он также отметил, что Беларусь и Россия постепенно открывают границы, увеличивают количество железнодорожных рейсов, восстанавливают авиасообщение.

В частности, запущен скоростной поезд «Ласточка» (Москва — Минск). «По «Ласточкам» показала практика, что этих составов оказалось абсолютно недостаточно. Сейчас количество вагонов увеличено, как я понимаю, и количество пар будет увеличиваться», — сказал Лукьянов.