Тихановская в Чехии договорилась о расширении программ реабилитации репрессированных и поддержки студентов

Завершился визит Светланы Тихановской в Чехию, начавшийся 6 июня.

Как сообщает пресс-служба политика, в ходе визита Тихановская договорилась с представителями власти Чехии о расширении программы реабилитации репрессированных и раненых и возможности временной реабилитации семей политзаключенных, а также о стипендиях и временных стажировках для белорусских студентов и специалистов, расширении количества стипендий в чешских университетах для студентов из Беларуси. МИД Чехии намерен поддержать четвертый и пятый пакеты санкций, говорится в сообщении по итогам визита.

В рамках визита белорусский демократический лидер встретилась с президентом Чехии Милошем Земаном, премьер-министром Андреем Бабишем и министром иностранных дел Якубом Кулганеком, а также выступила с обращением к Сенату. Также Тихановская увиделась с белорусами, которые проходят реабилитацию в Чехии.

В ходе рабочих встреч обсуждались расширение помощи гражданским инициативам и СМИ, как традиционным, так и youtube- и телеграм-каналам. Также поднимался вопрос о поддержке белорусской диаспоры и создании Офиса демократической Беларуси в Праге, который «будет представлять интересы свободной Беларуси и вести переговоры с правительством Чехии».

В обращении к Сенату и чешскому народу Тихановская «призвала развивать культурные проекты и поддержать создание международного трибунала по расследованию преступлений режима Лукашенко», говорится в сообщении.

По мнению политика, визит в Чехию поможет Беларуси «и в настоящем, и в будущем». «Мы уже строим дружеские, партнерские отношения с Чехией на уровне общественных инициатив, бизнес-сообществ, и, конечно же, политиков, — заявила она. — Чехия была и будет нашим союзником в борьбе за свободу и демократию. Здесь как нигде понимают, что такое права человека».

По данным пресс-службы, визит готовился как государственный, а Светлану Тихановскую обозначали как лидера Беларуси.

«Президент Милош Земан выразил желание видеть Тихановскую следующим президентом Беларуси и отметил, что вопрос Беларуси — это единственное, в чем едины все политические силы Чехии», — говорится в сообщении.

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