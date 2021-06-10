Посол России пугает Беларусь «голодными бунтами»

Россия не бросит Беларусь в случае введения новых санкций Евросоюза, заявил посол РФ Евгений Лукьянов 10 июня на пресс-конференции в Минске.

«Что мы сделаем, когда на вас «наедут»? Беларусь мы не бросим, — сказал он. — Мы понимаем традиционную структуру экономики Беларуси, которая ориентирована на экспорт. Я понимаю, что именно поэтому эти санкции носят именно такой точечный характер, чтобы подорвать экспортную активность Беларуси и тем самым ударить по формированию бюджета».

Конкретные виды продукции, отметил Лукьянов, будут определяться соответствующими федеральными ведомствами России и их партнерами в Беларуси. «Но они, естественно, будут инвентаризированы с учетом тех последствий, которые будут ощущаемы по результатам применения этих санкций», — уточнил посол.

«Недавно была встреча вашего министра иностранных дел Макея с послами, аккредитованными в Минске, — добавил Лукьянов. — Там тоже был раздел в его вступительном комментарии, где он сказал очень откровенную фразу. Он сказал, что санкции вводятся для того, чтобы они привели к голодным бунтам. Тут, собственно, вся идеология, вся логика этих санкций. Следует, правда, обязательно сказать, что они по определению незаконны. По определению международного права и международной практики, санкции такого рода против какой-то страны могут быть применены только по решению Совета безопасности ООН».

На уточняющий вопрос БелаПАН, позволит ли Россия Совбезу ООН ввести санкции в отношении Беларуси из-за нарушений в стране прав человека, дипломат ответил: «Нет, конечно».

На упоминание о том, что в Беларуси более 470 человек признаны политзаключенными, Лукьянов заявил: «Вопрос к российскому послу по поводу политзаключенных, как вы говорите, в Беларуси — это внутреннее дело суверенной страны. Я не имею права вмешиваться в эти вопросы. По Венской конвенции это вмешательство во внутренние дела».

По его словам, вмешательство во внутренние дела других государств «не наша практика и не наша политика».

На вопрос, нет ли опасений у него самого и руководства России, что поддержка Александра Лукашенко уменьшила пророссийские настроения белорусов, что фиксировали соцопросы, Лукьянов ответил: «Опросы и результаты этих опросов мне известны. Я могу исходить из того, что если эти опросы объективны, то тогда настроения определенной части населения Беларуси изменились. Значит, кто-то разочаровался. Тот, кто симпатизировал России, тот, наверное, продолжает симпатизировать. Россия не девушка, чтобы она всем нравилась. Любить нас не надо. Мы никогда не предлагали такой формат отношений. Надо смотреть на дела, на цели, на последствия каких-либо действий».

Посол также заявил: «Если вы считаете, что то, что происходило в вашей стране после выборов, это события, которые должны были привести к улучшению вашей жизни, то это ваша точка зрения. А я считаю, что то, что тут начали раскачивать вашу государственность, вам готовили обычную судьбу страны, где победила «цветная революция».