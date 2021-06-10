Цены растут: прогноз власти по инфляции летит в тартарары

Потребительские цены в Беларуси в мае по сравнению с апрелем 2021 года выросли на 0,6%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 5,2%, сообщил Национальный статистический комитет. В годовом измерении инфляция в мае составила 9,4% (в апреле — 8,6%).

В мае по отношению к апрелю цены на продовольственные товары выросли на 0,8% (с начала года — на 5,5%, за год — на 8,9%), на непродовольственные — на 0,8% (5,6% и 10,6%), на услуги — снизились на 0,2% (выросли на 4,2% и 8,7%).

Для сравнения: в мае 2020 года наблюдалась дефляция (цены к апрелю снизились на 0,1%), в январе—мае 2020 года цены выросли на 3,2%, а в целом по году инфляция составила 7,4% при официальном прогнозе 5%. В 2021 году власти прогнозировали инфляцию не выше 5%.

По мнению специалистов Нацбанка, ускорение инфляции в первом квартале 2021 года связано с переносом прошлогоднего роста валютного курса на цены, а также с увеличением цен на мировом рынке продовольствия и отменой налоговых льгот в начале года для поставщиков лекарств. В последующие кварталы, прогнозируют специалисты регулятора, инфляция будет замедляться и по итогам года может составить около 7%.

Евразийский банк развития отмечает риск усиления инфляционного давления для экономики Беларуси из-за санкций США в отношении белорусских предприятий. Об этом говорится в майском экономическом обзоре, подготовленном аналитиками ЕАБР.

В нем отмечается, что белорусский Нацбанк ужесточил денежно-кредитную политику на фоне высокой инфляции и инфляционных ожиданий. Ставка рефинансирования 21 апреля повышена на 0,75% — до 8,5%. По расчету ЕАБР, поддержание ставки рефинансирования на уровне 8,5% в этом году при сохранении Нацбанком контроля за денежным предложением может привести к замедлению инфляции до 6,5—7% на конец года.

«Вместе с тем присутствует риск усиления инфляционного давления в этом году при реализации угрозы сокращения белорусского экспорта из-за возобновления ограничительных мер со стороны США в отношении ряда белорусских предприятий нефтехимического комплекса», — указывают аналитики ЕАБР.

По мнению белорусских экономистов, в 2021 году инфляция превысит официальный прогноз и может составить около 10%. Официальный прогноз был определен в прошлом году и не предполагал ни возникновения глобального экономического кризиса, ни пандемии, ни резких скачков на валютном рынке. Поэтому про удержание инфляции в пределах 5% в этом году можно уже забыть, считают эксперты.