Россия «проглотила» ситуацию со своими гражданами Софией Сапегой и Егором Дудниковым

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Консул посольства России имеет доступ к задержанным в Беларуси российским гражданам Софии Сапеге и Егору Дудникову, сообщил посол РФ Евгений Лукьянов 10 июня на пресс-конференции в Минске.

 

Говоря о ситуации с Сапегой, он отметил: «Консульский доступ к Сапеге был предоставлен. Вчера состоялась очередная встреча нашего консула с Софией Сапегой. Каких-либо жалоб на состояние здоровья или условия содержания она не сообщила. Аналогичную информацию нам подтверждают и адвокаты, которые также имеют встречи с ней. С ней работают три белорусских адвоката. Следствие ведет главное следственное управление Следственного комитета Беларуси. Содержится она в СИЗО КГБ».

Консульский доступ к Дудникову российские дипломаты тоже получили. «В обоих случаях мы получили разрешение на многократные посещения, — сказал Лукьянов. — Следственные действия продолжаются. Как посольство мы обязаны обеспечить консульскую помощь нашим гражданам. В то же время и Сапега, и Дудников — обладатели общегражданских российских паспортов и никакими иммунитетами и исключениями из правового поля Беларуси не обладают. Им предъявляются обвинения по конкретным статьям УК Беларуси. В этом контексте мы принимаем это за данность».

Тем не менее Лукьянов отметил, что разговоры о судьбе Сапеги и Дудникова «ведутся на высоком уровне».

София Сапега была задержана 23 мая вместе с журналистом и активистом Романом Протасевичем после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Егора Дудникова задержали 4 мая в Минске, его обвиняют по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий).

 

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Евгений Лукьянов София Сапега Егор Дудников

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