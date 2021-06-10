В Беларуси четвертные сутки растет официальная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 966 случаев COVID-19 , скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписан 1.191 пациент, сообщило Министерство здравоохранения.

9 июня было зарегистрировано 834 заболевших, 8 июня — 597, 7 июня — 570, днем ранее — 943. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 402.819, умерло 2.949 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 395.463.

За минувшие сутки выполнено 17.187 тестов на коронавирус (днем ранее 18.612). С начала эпидемии сделано 6.483.352 теста.

По информации Минздрава, в стране первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 656 тыс. человек, прошли полный курс вакцинации более 358 тыс. человек.

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