Биржа: рубль вырос ко всем основным валютам

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Белорусский рубль вырос ко всем основным иностранным валютам на торгах в четверг, 10 июня.

Российский рубль упал на 0,0104 пункта и закрыл свою сессию на отметке 3,459 белорусского рубля  за 100 российских.

Евро потерял 0,0082 пункта — 3,0383 белорусского рубля.

Доллар опустился на 0,0082 пункта — 2,4976 белорусского рубля.

 

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Тэги: курсы валют

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