Первый энергоблок БелАЭС ввели в промышленную эксплуатацию

Приемочная комиссия во главе с вице-премьером Юрием Назаровым 10 июня подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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«Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока», — говорится в сообщении, передает БелаПАН .

В состав комиссии вошли представители Минэнерго, МЧС, Госстандарта, Минстройархитектуры, Минприроды, Минздрава, МВД, Гродненского облисполкома, объединения «Белэнерго», российских компаний «АСЭ», «Атомстройэкспорт», «Атомтехэнерго» (входят в структуру госкорпорации «Росатом»), привлекались профильные специалисты и ученые.

«Этапу промышленной эксплуатации предшествовал большой объем работ — по проверке готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке персонала, — отметили в Минэнерго. — В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд кВт∙ч электроэнергии».