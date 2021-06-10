Япония символически запретила белорусским самолетам приземляться в своих аэропортах

Правительство Японии 10 июня приняло решение запретить самолетам любых белорусских авиакомпаний приземляться в аэропортах страны из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает японское информагентство Kyodo News.

Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил журналистам, что правительство также «посоветует японским авиакомпаниям избегать полетов над Беларусью с учетом того, что действия этой страны в прошлом месяце, возможно, нарушили Конвенцию о международной гражданской авиации».

Отмечается, что запрет на прибытие белорусских самолетов является символическим, поскольку между Японией и Беларусью нет прямого авиасообщения.

«Мы решительно осуждаем принудительную посадку гражданского самолета и произвольный арест конкретного пассажира белорусскими властями. Мы требуем немедленного освобождения арестованного журналиста», — заявил генсек кабинета министров Японии.

Сообщается также, что крупная японская авиакомпания All Nippon Airways прислушалась к рекомендации Агентства по авиационной безопасности Евросоюза и стала избегать полетов над Беларусью. Другой крупный авиаперевозчик — Japan Airlines — заявил, что у него нет маршрутов в воздушном пространстве Беларуси.

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